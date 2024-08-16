Уничтожение поставленной странами Запада техники на территории Курской области значительно ухудшит положение ВСУ в конфликте с Россией. Такую оценку дает журнал Military Watch.

Как отмечается в материале, в ходе вторжения в российский регион Украина направила в бой самую мощную военную технику, уничтожение которой, вероятно, может кардинально ухудшить положение ВСУ.

Авторы отмечают, что в Курской области украинские войска теряют множество военной техники, которую ВС РФ уничтожают в том числе при помощи беспилотников.

До этого The Economist писал, что массированная атака украинской армии на Курскую область может ухудшить положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне боевых действий на фоне нехватки ресурсов и неясной цели этой операции.

В свою очередь The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на аналитиков, писал, что ВСУ столкнутся с проблемами, связанными с поддержкой своего вторжения, так как линии снабжения растягиваются, в то время как ВС РФ перегруппировываются на фоне вторжения. Кроме того, атака на российский регион потенциально ослабила оборону Украины, поскольку Киев отвлек и без того скудные войска и военную технику от основной линии боевого соприкосновения.

Ранее в США назвали причину недостатка живой силы в рядах ВСУ.