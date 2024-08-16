В США назвали причину недостатка живой силы в рядах ВСУ

Нехватка личного состава в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) стала последствием провального наступления армии летом 2023 года, когда Киев понес большие потери. Об этом сообщил старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли в беседе с The Wall Street Journal.

Он отметил, что главная проблема ВСУ – нехватка ресурсов. У Украины нет нужного количества подразделений «для подкрепления повсюду», указал Ли.

По словам эксперта, отправка войск на территорию Курской области означает их отвод из Донецкой области, и на текущий момент нет уверенности, что атака ВСУ на российский регион как-то окупится.

Ли считает, что ситуация для украинской армии улучшится в следующем году, когда мобилизованные мужчины пройдут подготовку и будут готовы вступить в боевые действия. Также, напоминает он, к концу года страны Запада должны увеличить количество производимых боеприпасов для ВСУ.

По словам исследователя, ситуация в ВСУ должна улучшиться к следующему году, когда мужчины, которых сейчас призывают, будут обучены и готовы вступить в бой. Кроме того, к концу этого года должно увеличиться западное производство артиллерийских боеприпасов.

До этого The Economist писал, что массированная атака украинской армии на Курскую область может ухудшить положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне боевых действий на фоне нехватки ресурсов и неясной цели этой операции.

Ранее Украину предупредили о проблемах после вторжения в Курскую область.