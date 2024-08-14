Украина и Британия начали работу над соглашением о столетнем партнерстве

Украина официально начала переговоры с Великобританией о углублении взаимодействия и столетнем партнерстве. Об этом сообщает офис президента (ОП) Украины.

Стороны провели первый раунд переговоров, делегацию от Киева возглавлял руководитель ОП Андрей Ермак. По его словам, Соединенное Королевство стало первой страной, подписавшей соглашение с Киевом о гарантиях безопасности, а теперь работает над историческим соглашением о столетнем партнерстве.

«Надеемся, что переговоры будут успешными, чтобы этот исторический документ вскоре подписали президент Украины и премьер-министр Великобритании», — заявил Ермак.

Речь идет о закреплении «беспрецедентных положений», в сферах взаимного интереса — от безопасности и экономики до энергетики и культуры, уточнили в офисе Зеленского.

10 июля газета Financial Times сообщила, что новое британское правительство под председательством Кира Стармера не станет отменять решения предыдущих властей, разрешающие Украине наносить удары британским оружием по целям на территории РФ.

Ранее сообщалось, что Лондон продолжит финансировать Киев после атаки на Курскую область.