Депутат Верховной рады Мария Мезенцева заявила, что вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область является сигналом для НАТО о том, что Киеву необходимо дальнобойное оружие и разрешение на его использование внутри России. Ее слова передает британский телеканал Sky News.

По ее словам, Украина хочет иметь возможность использовать такое оружие для нанесения ударов по авиабазам и пусковым установкам ракет в глубине российской территории. Она считает, что если бы у Киева было такое разрешение, нападения на российский регион не случилось.

«Это также посылает очень четкий сигнал всем нашим союзникам по НАТО, всем нашим западным союзникам по G7, что нам действительно необходимо оружие большой дальности, чтобы нам не пришлось создавать эту буферную зону», — заявила Мезенцева.

До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что НАТО вторглось в Россию. Как отметил бывший американский разведчик, атака ВСУ на территорию Курской области была скоординирована Североатлантическим альянсом.

Ранее на Западе раскрыли ожидания НАТО от атаки ВСУ на Курскую область.