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Трамп заявил, что Харрис «может разрушить весь мир»

Трамп: Харрис разрушительна для всего мира

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Reuters

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что его соперница по выборной гонке Камала Харрис «ломает все, к чему прикасается» и «может разрушить весь мир». Такое заявление он сделал на пресс-конференции в штате Нью-Джерси, трансляцию ведет телеканал ABC News.

Трамп заявил, что Харрис «сломала экономику, границу [США с Мексикой, откуда идет поток мигрантов] и, честно говоря, весь мир».

«Она очень разрушительна для всего мира, поскольку часто у мира дела идут так же, как у нас», — сказал Трамп.

21 июля действующий президент США Джо Байден заявил о выходе из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока. Теперь Демократическую партию на выборах главы государства официально представляет вице-президент Камала Харрис.

Ранее Трамп обвинил Харрис в копировании его предвыборной программы.

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Выборы в США — 2024
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