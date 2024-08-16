Ким Чен Ын пожелал Путину удачи в телеграмме

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в официальной телеграмме президенту РФ Владимиру Путину заявил, что Россия победит в «священной войне за мир». Текст телеграммы публикует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Товарищ Ким Чен Ын выразил твердую уверенность, что стойкий российский народ под энергичным руководством товарища Путина решительно защитит суверенные права и интересы безопасности государства, непременно одержит победу в священной войне за достижение мира в регионе и международной справедливости», — указано в сообщении агентства.

19 июля сообщалось, что на встрече лидера КНДР Ким Чен Ына и российской делегации, которую возглавил заместитель министра обороны Алексей Криворучко, была оценена важность значения июньского корейско-российского саммита и подчеркнута необходимость взаимодействия в военной сфере для защиты общих интересов в сфере безопасности.

Ранее стало известно, что символизируют цифры номера Aurus, подаренного Ким Чен Ыну.