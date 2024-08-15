Депутат бундестага Дитмар Бартш заявил, что Германии следует принять более активное участие в урегулировании конфликта на Украине при помощи дипломатии. Его цитирует телеканал Welt.

«Я считаю, что Германия должна взять на себя более активную роль, и эта роль — дипломатия», — заявил политик.

По словам парламентария, поставки Вооруженным силам Украины оружия не помогут разрешить конфликт Москвы и Киевом. Бартш также напомнил, что уже переданное странами Запада вооружение не помогло ВСУ на поле боя.

До этого депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олафа Шольца Ральф Штенгер заявил, что немецким дипломатам необходимо возобновить диалог с Россией ради мирного урегулирования на Украине. Он отметил, что «дипломаты существуют, чтобы вести дипломатию», в связи с чем необходимо снова начать диалог с Москвой.

Штенгер также указал на важность понимания позиции России по ситуации на Украине. Парламентарий призвал Берлин «посмотреть на ситуацию с точки зрения противника, даже если вы не разделяете ее».

Ранее премьер Тюрингии заявил, что общеевропейская безопасность невозможна без России.