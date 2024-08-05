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Премьер Тюрингии заявил, что общеевропейская безопасность невозможна без России

Рамелов: европейский мирный порядок должен включать в себя Россию

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Reuters

Глава правительства германской федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов заявил о необходимости реорганизации европейской системы безопасности с заключением мирного пакта со всеми участниками, включая Россию. Такое мнение он выразил в интервью немецкому изданию Berliner Morgenpost.

«Нам нужен европейский мирный порядок, включающий Россию. Все государства-участники должны заключить пакт о ненападении и сформировать оборонительное сообщество, ориентированное на урегулирование конфликтов на европейском континенте», — сказал Рамелов.

Премьер-министр подчеркнул, что он не выступает против НАТО, но полагает, что европейская система безопасности нуждается в реорганизации. По его словам, «мы должны, наконец, мыслить Европу как единое целое, включая Россию».

Отвечая на вопрос о его отношении к поставкам оружия на Украину Рамелов заявил, что это «правильно», однако не исключил возможных территориальных уступок с ее стороны.

22 июля глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Россия является главной угрозой для Европы. По ее мнению, западные страны хотели поддерживать с Россией другие, невраждебные отношения, но это не удалось.

Ранее экс-советник Меркель призвал США вести диалог о разоружении с Россией.

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