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Лукашенко призвал заканчивать «драчку» на Украине и приступать к переговорам

Лукашенко обвинил западных политиков в нежелании прекращать конфликт на Украине

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Сергей Савостьянов/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал к мирному урегулированию конфликта на Украине, отметив, что некоторые представители стран Запада в этом не заинтересованы. Его слова приводит БелТА со ссылкой на телеканал «Россия 1».

«Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку. Она ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам не нужна. Она нужна им [Западу]», — заявил Лукашенко.

Белорусский президент также сообщил, что ему сообщали, как высокопоставленные представители стран Запада считают необходимым уничтожение друг друга русскими и украинцами. Он уточнил, что об этом говорят лица «американского происхождения».

Лукашенко счел ненормальным такое развитие событий.

До этого он заявил, что если бы США захотели мира на Украине, он наступил бы уже завтра. Политик предположил, что Вашингтону это не нужно, поэтому сторонам конфликта предстоит самим разобраться, «кто здесь виноват, а кто прав». Лукашенко добавил, что Соединенные штаты хотят «утопить Россию» в противодействии с Украиной, чтобы иметь возможность самостоятельно разобраться с Китаем.

Ранее Лукашенко предупредил, что у Белоруссии не будет «красных линий» при нападении НАТО.

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