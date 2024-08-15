Лукашенко предупредил, что у Белоруссии не будет «красных линий» при нападении НАТО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не хочет войны с НАТО и не допустит ее, однако в случае конфликта никаких «красных линий не будет». Его цитирует БелТА со ссылкой на телеканал «Россия».

«Мы не хотим эскалации, и мы не хотим войны против всего НАТО. Мы этого не хотим. Но если они это сделают и на это пойдут, ну что же... У нас другого выхода не будет. И никаких «красных линий» не будет», — заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что существует лишь одна линия – госграница. Как только противник ее переступит, то получит «мгновенный ответ», предупредил президент Белоруссии.

В июле глава белорусского государственного пограничного комитета (ГПК) Константин Молостов охарактеризовал обстановку на западных границах республики как сложную в связи с нарастающей милитаризацией приграничья в сопредельных странах-участницах Евросоюза. По его словам, в Минске всегда выступают с предложениями о возвращении к «нормальной работе», несмотря на закрытие пунктов пропуска.

Ранее стало известно, что на границе с Белоруссией разместят немецких военных.