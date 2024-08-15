Зеленский призвал Верховную Раду срочно провести заседание

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную Раду безотлагательно в ближайшее время провести заседание, оно не проводилось уже три недели. Соответствующий видеоролик опубликован в Telegram-канале политика.

«Я прошу Верховную Раду Украины собраться для рассмотрения этих вопросов безотлагательно в ближайшее время», — сказал Зеленский в ходе заседания ставки.

Он также сообщил, что есть несколько военных законопроектов, которые требуют срочного принятия: о выплатах военнослужащим за операцию в Курской области России; о предоставлении украинского гражданства иностранцам, служащим в рядах ВСУ, и их родным и прочее.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее стало известно о реакции чиновников США на вторжение ВСУ в Курскую область.