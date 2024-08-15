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Лукашенко назвал момент, когда Белоруссия будет готова применить ядерное оружие

Лукашенко: Белоруссия не применит ядерное оружие, пока ее границы не тронуты

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия» ответил на вопрос, готов ли он нажать «красную кнопку». Его слова цитирует агентство Белта.

По словам белорусского лидера, по периметру Белоруссии и России уже «понажимали» «красные кнопки», осталось только «самую красную» нажать.

«Поэтому в моральном отношении, наверное, нам с [президентом России Владимиром] Путиным, принимая такие решения, так даже уже как-то и неудобно об этом говорить», — сказал Лукашенко.

Президент добавил, что, когда на территории Белоруссии появилось тактическое ядерное оружие, он западным политикам заявил, что республика не намерена применять никакого оружия до тех пор, пока они не нарушат ее государственную границу и границу Союзного государства.

В июле Лукашенко заявлял, что белорусы не хотят войны, но на любую провокацию ответ будет решительным и жестким.

Летом 2023 года Российская Федерация разместила на территории Белоруссии свое тактическое ядерное оружие и усилила совместную авиагруппировку в ответ на действия Запада.

Ранее Лукашенко заявил, что Западу не терпится втянуть Белоруссию «в разборки».

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