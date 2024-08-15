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В Белом доме заявили, что Иран не отказался атаковать Израиль

Кирби заявил, что Иран не отказался от планов ударить по Израилю

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Alex Brandon/AP

Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Иран не отказался от своих планов нанести удар по Израилю. Его слова передает телеканал CNN.

Кирби сослался на имеющиеся данные о том, что Тегеран не отказался от намерения ударить по территории еврейского государства. Он также выразил надежду, что до этого не дойдет.

В августе американская газета The New York Times сообщила, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ о нанесении удара по Израилю в качестве мести за устранение главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. В свою очередь, постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани заявил на заседании Совета Безопасности ООН, что Тегеран оставляет за собой право на самооборону в соответствии с международным правом и будет реагировать на устранение Хании по своему усмотрению.

До этого информационное агентство Reuters сообщило, что Иран обсуждает со странами Запада возможный удар по Израилю и способы возмездия за ликвидацию Хании. По данным источников, переговоры Тегерана с Вашингтоном и другими западными столицами протекают активно и длятся уже несколько дней.

Ранее иранский посол заявил, что ответ Израилю будет дан, но когда — неизвестно.

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