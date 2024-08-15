Путин пожелал врио губернатора Тульской области успехов на выборах

Президент России Владимир Путин пожелал врио губернатора Тульской области Дмитрию Миляеву успехов на выборах главы региона, которые пройдут в сентябре. Слова российского лидера передает ТАСС.

При этом глава государства указал на необходимость решения ряда проблем региона.

«Времени не так много до выборов, оно есть для того, чтобы показать основные направления развития Тульской области и сделать первые шаги. Хочу пожелать вам успехов», — сказал президент РФ.

Миляев в качестве врио губернатора возглавил регион 15 мая, после того, как прежнего руководителя Алексея Дюмина назначили помощником президента. В Тульской области, как и во многих других российских регионах, 6-8 сентября состоятся губернаторские выборы.

До нового назначения Миляев занимал должность первого заместителя губернатора. 9 июля его кандидатуру на высший пост в области выдвинула «Единая Россия». Двумя днями позже Миляев подал документы на регистрацию в региональный избирком.

До этого Владимир Путин пожелал успехов врио губернатора Калининградской области Алексею Беспрозванных на предстоящих выборах.

Ранее Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ.