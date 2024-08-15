Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин встретился с врио главы Тульской области

Владимир Путин встретился с врио главы Тульской области Миляевым

Президент России Владимир Путин встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области Дмитрием Миляевым. Об этом пишет ТАСС.

Путин назначил Миляева врио губернатора в мае, после того, как предыдущий руководитель области Алексей Дюмин стал помощником президента.

Накануне Владимир Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области Алексеем Беспрозванных. В ходе встречи Беспрозванных рассказал, что прогнозируемый рост ВРП в этом году в регионе — 4,7%. Кроме того, была подготовлена большая инвестиционная программа с акцентом на высокотехнологичное промышленное производство.

В начале августа Путин провел совещание с членами правительства, одной из ключевых тем которого стала атака украинских войск на Курскую область. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пересекли границу утром 6 августа, при этом бои в приграничных районах региона продолжаются до сих пор.

Ранее Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами