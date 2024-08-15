Путин встретился с врио главы Тульской области

Президент России Владимир Путин встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области Дмитрием Миляевым. Об этом пишет ТАСС.

Путин назначил Миляева врио губернатора в мае, после того, как предыдущий руководитель области Алексей Дюмин стал помощником президента.

Накануне Владимир Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области Алексеем Беспрозванных. В ходе встречи Беспрозванных рассказал, что прогнозируемый рост ВРП в этом году в регионе — 4,7%. Кроме того, была подготовлена большая инвестиционная программа с акцентом на высокотехнологичное промышленное производство.

В начале августа Путин провел совещание с членами правительства, одной из ключевых тем которого стала атака украинских войск на Курскую область. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пересекли границу утром 6 августа, при этом бои в приграничных районах региона продолжаются до сих пор.

Ранее Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ.