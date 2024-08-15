Путин поговорил по телефону с Мирзиеевым

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Как отметили в пресс-службе, диалог состоялся по инициативе узбекистанской стороны. В процессе разговора лидеры стран обсудили вопросы двустороннего сотрудничества стран. Также Путин и Мирзиеев рассмотрели темы международной и региональной повестки дня.

«С обеих сторон подтвержден настрой и далее последовательно укреплять отношения союзничества и стратегического партнерства между Россией и Узбекистаном. Условлено о дальнейших контактах», — говорится в сообщении.

Предыдущий телефонный разговор Путина и Мирзиеева состоялся 24 июля. Тогда главы двух государств подтвердили обоюдный настрой Москвы и Ташкента на развитие двусторонних отношений. В том числе это касается укрепления стратегического партнерства и союзничества.

Незадолго до телефонного разговора президент России направил узбекистанскому коллеге, который отмечал 67-й день рождения, поздравительную телеграмму. В ней российский лидер обратил внимание, что президент Узбекистана пользуется большим уважением соотечественников и обладает высоким авторитетом на международной политической арене.

Ранее Путин поблагодарил узбекского министра за вкусные фрукты.