В Швеции рассказали о праве Украины на оборону за пределами своей территории

Украина имеет право на оборону как внутри собственной территории, так и за ее пределами. Об этом на пресс-конференции заявил министр обороны Швеции Пол Йонссон, комментируя атаку ВСУ на Курскую область, передает Reuters.

«Украина имеет право защищать себя как внутри, так и за пределами своей территории», — отметил министр.

В июле премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что на сегодняшний день Швеция не поддерживает развертывание войск НАТО на Украине и считает оказываемую ей помощь достаточной.

Отвечая на вопрос о том, поддерживает ли он высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости отправки войск Североатлантического альянса на Украину, Кристерссон отметил, что он придерживается срединной позиции по этой теме.

14 августа сообщалось, что российские войска успешно блокируют украинские попытки прорваться вглубь Курской области. В результате боев ВСУ уже потеряли более 2 тысяч военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. Ситуация остается напряженной, но контроль над линией фронта сохраняется. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Украина и Швеция подписали оборонное соглашение.