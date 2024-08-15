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Байден заявил, что ищет работу

Байден заявил, что ищет работу после отказа от участия в президентской гонке

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Yves Herman/Reuters

Президент США сообщил, что «ищет работу» после отказа от участия в президентских выборах, которые пройдут в ноябре. С таким заявлением глава государства выступил на встрече с создателями интернет-контента в здании Исполнительного офиса Эйзенхауэра в Вашингтоне, его слова приводит газета The New York Times.

«Вы совершаете прорыв, который, я думаю, изменит всю динамику нашего общения, и именно поэтому я пригласил вас в Белый дом, потому что я ищу работу», — подчеркнул президент.

Как отмечает издание, внешне, в последние дни президент «демонстрирует заметно непринужденное и легкомысленное поведение».

До этого сообщалось, что Байден расстроен тем, что экс-президент США Барак Обама лично не сказал ему о необходимости выйти из предвыборной гонки, а также давлением экс-спикера палаты представителей Нэнси Пелоси по поводу его снятия с выборов.

Ранее Обама пригрозил Байдену отставкой по статье конституции.

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