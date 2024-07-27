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Обама пригрозил Байдену отставкой по статье конституции

Журналист Хирш: Обама пригрозил Байдену отставкой по 25-й статье конституции

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Leah Millis/Reuters

Бывший президент Соединенных Штатов Барак Обама пригрозил действующему главе Белого дома Джо Байдену отстранением от власти в соответствии с 25-й поправкой к конституции США, если бы он добровольно не отказался от участия в президентской гонке. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш, пишет РИА Новости.

«Обама позвонил Байдену после завтрака и сказал ему: «Дела обстоят так. У нас есть одобрение Харрис на применение 25-й поправки», – написал Херш.

Он отметил, что в соответствии с 25-й поправкой к конституции президент страны может быть отправлен в отставку в случае недееспособности, а его полномочия переходят вице-президенту.

По словам Херша, к моменту звонка Обамы Байдену уже было ясно, что Харрис получит одобрение демократов на участие в выборах президента США.

Согласно недавнему опросу, большинство американских избирателей считают, что президенту США Джо Байдену стоит досрочно покинуть свой пост.

Ранее Байден рассказал, покинет ли президентское кресло после выхода из предвыборной гонки.

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Выборы в США — 2024
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