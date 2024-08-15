Россия выступила против милитаризации Восточного Средиземноморья

Россия считает, что готовность Турции создать военные базы на территории Кипра чревата милитаризацией Восточного Средиземноморья и ростом конфликтного потенциала в упомянутом регионе, Москва выступает против соответствующих шагов. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

«Самым внимательным образом следим за развитием событий в Восточном Средиземноморье — это важный регион», — подчеркнул он.

По словам Пилипсона, Россия выступает против милитаризации этого региона, а также «любых действий, чреватых ростом конфликтного потенциала».

Москва, отметил дипломат, выступает за справедливое разрешение кипрского вопроса.

До этого сообщалось, что Кипр ждет от ЕС более активного участия в процессе воссоединения острова.

Ситуация на Кипре остается нерешенной фактически с 60-х годов прошлого века, когда на острове начались столкновения между греко-киприотами и турко-киприотами — крупнейшими общинами острова. В 1974 году войска Турции вторглись на остров на фоне госпереворота сторонников присоединения Кипра к Греции, в результате боевых действий под контролем Анкары оказалось почти 40% острова, где спустя 9 лет появилась самопровозглашенная Турецкая республика Северный Кипр. Остальная территория острова осталась под контролем Республики Кипр, преимущественно населенной греко-киприотами.

Ранее британские миротворцы ООН показали новую тактику патрулирования в буферной зоне Кипра.