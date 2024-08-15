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Президент Южной Кореи раскрыл, что нужно для объединения с КНДР

Президент Южной Кореи Юн: для объединения гражданам КНДР нужно открыть глаза

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Shutterstock

Для Южной Кореи важно создать такие условия, чтобы у северокорейских граждан «открылись глаза» и они «отчаянно» захотели объединения. Об этом заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, передает РИА Новости.

«Очень важно сделать так, чтобы у граждан Северной Кореи открылись глаза для понимания ценности свободы», - подчеркнул он.

По словам Юн Сок Ёля, в целях объединения необходимо создать такие условия, чтобы граждане Северной Кореи «отчаянно» стремились к появлению единого государства с Южной Кореей.

Кроме того, как утверждает президент, правительство Южной Кореи намерено расширить доступ людей в КНДР к информации и тем самым помочь объединению.

До этого сообщалось, что Республика Корея в 2023 году не зарегистрировала ни одной прямой торговой операции с КНДР. Журналисты обратили внимание, что в последний раз такое происходило еще в 1989 году. Тогда межкорейская торговля только началась.

Ранее в отправленных КНДР воздушных шарах в Южную Корею нашли паразитов.

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