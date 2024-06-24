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В отправленных КНДР воздушных шарах в Южную Корею нашли паразитов

Bloomberg: в отправленных КНДР воздушных шарах в Южную Корею нашли паразитов

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Yonhap/Reuters

В отправленных КНДР в Южную Корею воздушных шарах обнаружили паразитов, среди которых круглые черви (нематоды), власоглавы и острицы. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на министерство объединения Республики Корея.

«Северная Корея отправила через границу более 1000 воздушных шаров с конца прошлого месяца, и при проверке содержимого в десятках из них были обнаружены паразиты», — говорится в тексте.

В ночь на 9 июня Северная Корея запустила в сторону соседа около 330 шаров с мусором. Из них до страны долетели более 80, в том числе 30 заметили в Сеуле.

После этого Южная Корея решила впервые с 2016 года возобновить вещание через громкоговорители на границе: с их помощью на северокорейскую территорию транслировали K-Pop музыку и мировые новости.

«Обмен» воздушными шарами между КНДР и Южной Кореей до этого привел к решению приостановить действие пакта о снижении напряженности от 2018 года «до тех пор, пока не будет восстановлено взаимное доверие между Югом и Севером».

Ранее солдаты КНДР случайно зашли на южнокорейскую территорию.

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