Между РФ и Украиной в настоящий момент нет дипломатических контактов. Так в беседе с РИА Новости прокомментировал посол РФ в Лондоне Андрей Келин потенциальные пересечения с новым украинским послом в Британии Валерием Залужным.

«Между Россией и Украиной нет дипломатических контактов в нынешних условиях», — подчеркнул российский посол.

По словам Келина, Залужный осваивается на новой должности активно, а также кардинально меняет род деятельности.

До этого газета Wall Street Journal писала, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) требовало от президента Украины Владимира Зеленского отменить подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Отмечалось, что Зеленский согласился на требование и отдал приказ об отмене экс-главкому Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерию Залужному, который проигнорировал распоряжение.

10 июля Залужный приступил к работе в должности посла Украины в Великобритании.

Залужного уволили с поста главнокомандующего 8 февраля 2024 года. Его место занял командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Причина отставки не называлась, но в тот момент на Украине происходил конфликт между военными и политиками, обвиняющими друг друга в провалах на фронте. В СВР России заявляли, что западные страны рассматривают кандидатуру Залужного на замену Зеленскому.

Ранее в СВР РФ назвали Зеленского угрозой для других стран.