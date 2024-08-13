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В СВР РФ назвали Зеленского угрозой для других стран

СВР: действия Зеленского угрожают выходом конфликта за пределы Украины

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Jeff Overs/BBC/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский предпринимает «безумные шаги», угрожающие выходом эскалации далеко за пределы республики. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации, передает РИА Новости.

Отмечается, что среди американской элиты растет недовольство Зеленским, в США все громче высказывают сомнения в «целевом расходовании миллиардов долларов военной помощи», которую получает Украина.

Также в СВР заявили, что американская элита активно ищет замену Зеленскому, новый кандидат должен быть более управляемым и менее коррумпированным. В качестве подходящей на эту роль фигуры рассматривается бывший глава МВД Украины Арсен Аваков.

В декабре 2023 года глава СВР Сергей Нарышкин заявлял, что на замену Зеленскому рассматриваются бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, мэр Киева Виталий Кличко, глава офиса президента Украины Андрей Ермак и другие лица.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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