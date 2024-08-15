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СМИ написали, что Кеннеди-младший добивался встречи с Харрис

WP: Кеннеди-младший хотел место в администрации Харрис

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Brian Snyder/Reuters

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший стремился встретиться с вице-президентом Камалой Харрис, надеясь получить должность в американской администрации в случае ее победы на выборах. Об этом сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на представителей предвыборного штаба Кеннеди-младшего.

По информации издания, на прошлой неделе политик пытался организовать встречу с Харрис для обсуждения возможности своего выхода из гонки и поддержки ее кандидатуры. Взамен Кеннеди — младший надеялся получить «возможность работать в администрации демократа, возможно, на посту министра».

Однако издание подчеркивает, что Харрис и ее команда «не отреагировали на предложение о встрече и не проявили интереса к его инициативе».

Два дня назад выяснилось, что Кеннеди-младшего не включат в бюллетень на выборах в штате Нью-Йорк. По информации The New York Post, Кеннеди-младший указал ложный адрес проживания.

До этого Кеннеди-младший заявил, что он подкинул тушу медведя в Центральный парк Нью-Йорка десять лет назад.

В 2014 году Кеннеди охотился в долине реки Гудзон и наткнулся на молодого медведя, которого сбил автомобиль. Он положил медведя в багажник фургона, намереваясь освежевать его позже. Однако Кеннеди-младший не смог этого сделать и решил подбросить тушу в парк.

Ранее Кеннеди-младший заявил, что Байден запятнал свою репутацию.

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