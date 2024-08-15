Трамп по телефону обсудил с Нетаньяху сделку о прекращении огня в Газе

Кандидат в президенты США Дональд Трамп и глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре обсудили возможность заключения сделки о прекращении огня в секторе Газа. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает портал Axios.

По их сведениям, Трамп рассчитывал подтолкнуть израильского премьера к заключению соглашения с палестинским движением ХАМАС. При этом точное содержание прошедшей беседы неизвестно. В аппарате Нетаньяху не стали отрицать сам факт разговора двух политиков.

До этого сообщалось, что Нетаньяху утвердил состав израильской делегации на переговорах по сектору Газа.

12 августа в Израиле назвали нового главу политбюро движения ХАМАС препятствием к сделке по заложникам.

Ранее сообщалось, что лидер ХАМАС хочет соглашения о прекращении огня.