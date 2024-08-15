Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп по телефону обсудил с Нетаньяху сделку о прекращении огня в Газе

Axios: Трамп и Нетаньяху по телефону обсудили сделку о прекращении огня в Газе

close
100%
J. Scott Applewhite/AP

Кандидат в президенты США Дональд Трамп и глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре обсудили возможность заключения сделки о прекращении огня в секторе Газа. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает портал Axios.

По их сведениям, Трамп рассчитывал подтолкнуть израильского премьера к заключению соглашения с палестинским движением ХАМАС. При этом точное содержание прошедшей беседы неизвестно. В аппарате Нетаньяху не стали отрицать сам факт разговора двух политиков.

До этого сообщалось, что Нетаньяху утвердил состав израильской делегации на переговорах по сектору Газа.

12 августа в Израиле назвали нового главу политбюро движения ХАМАС препятствием к сделке по заложникам.

Ранее сообщалось, что лидер ХАМАС хочет соглашения о прекращении огня.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами