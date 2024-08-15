Зеленский решил укрепить «духовную независимость» Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке решения по укреплению «духовной независимости» страны. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

Зеленский не стал раскрывать подробности своего заявления. Издание предполагает, что речь идет о запрете Украинской православной церкви (УПЦ).

В публикации подчеркивается, что сразу после заявления Зеленского руководство Киево-Печерской лавры потребовало от монахов УПЦ освободить часовню.

До этого депутат Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что парламент поддержал принятие законопроекта, запрещающего священникам канонической УПЦ служить капелланами в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

12 марта стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) нагрянула с обысками в центр правовой защиты Украинской православной церкви.

В этот же день депутат Верховной рады Артем Дмитрук подверг жесткой критике продолжающиеся на Украине гонения на каноническую УПЦ и верующих.

Ранее Зеленский потребовал от Верховной рады принять законопроект о запрете УПЦ.