Вэнс заявил, что Харрис не сможет иметь дело с Путиным

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что вице-президент США Камала Харрис в случае своего избрания на пост главы государства вряд ли сможет иметь дело с российским лидером Владимиром Путиным. Ее слова приводит ТАСС.

«Если вы не можете ответить на вопросы СМИ, как вы думаете, сможете ли вы противостоять Владимиру Путину или (председателю КНР. — «Газета.Ru») Си Цзиньпину?» — задался вопросом Вэнс.

Он отметил, что если Харрис боится отвечать перед американским народом, то как ей можно доверить находиться в зале с мировыми лидерами и представлять американский народ.

До этого экс-президент США назвал глав России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина очень умными людьми. Трамп отметил, что американским СМИ очень не нравится, когда он называет российского и китайского лидеров умными, но от этого они не становятся менее умными и коварными.

Позднее Вэнс отверг обеспокоенность журналистов по поводу похвалы Дональдом Трампом Владимира Путина и Си Цзиньпина. Он отметил, что в этом нет «ничего плохого».

Ранее Байден раскритиковал Трампа за слова о Путине.