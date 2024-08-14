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Вэнс заявил, что Харрис не сможет иметь дело с Путиным

Вэнс: Харрис не сможет иметь дело с Путиным, раз она не может ответить СМИ

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Brian Snyder/Reuters

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что вице-президент США Камала Харрис в случае своего избрания на пост главы государства вряд ли сможет иметь дело с российским лидером Владимиром Путиным. Ее слова приводит ТАСС.

«Если вы не можете ответить на вопросы СМИ, как вы думаете, сможете ли вы противостоять Владимиру Путину или (председателю КНР. — «Газета.Ru») Си Цзиньпину?» — задался вопросом Вэнс.

Он отметил, что если Харрис боится отвечать перед американским народом, то как ей можно доверить находиться в зале с мировыми лидерами и представлять американский народ.

До этого экс-президент США назвал глав России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина очень умными людьми. Трамп отметил, что американским СМИ очень не нравится, когда он называет российского и китайского лидеров умными, но от этого они не становятся менее умными и коварными.

Позднее Вэнс отверг обеспокоенность журналистов по поводу похвалы Дональдом Трампом Владимира Путина и Си Цзиньпина. Он отметил, что в этом нет «ничего плохого».

Ранее Байден раскритиковал Трампа за слова о Путине.

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