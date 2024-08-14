В России признали фонд имени Конрада Аденауэра нежелательной организацией

Российское Министерство юстиции добавило в перечень организаций, чья деятельность признана нежелательной в России, еще пять структур, включая фонд имени Конрада Аденауэра. Информация об этом появилась на сайте Минюста.

Фонд Аденауэра в РФ занимается поддержкой политических организаций, близких по духу немецкому Христианско-демократическому союзу (ХДС). Помимо него, в список нежелательных включили фонд MRR, спонсировавший проект о жизни в российских колониях, а также организацию Kulturus, проводящую фестиваль «актуальной культуры и прав человека», правозащитную структуру «Россия за решеткой» и организацию «За вашу и нашу свободу», которая, по данным представителей РФ, поддерживает украинские войска.

8 августа президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет признавать нежелательными в России организации, учредителями которых выступают зарубежные госорганы. Их могут включить в перечень, если они угрожают основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности страны.

Ранее в РФ включили в список нежелательных две организации из Финляндии.