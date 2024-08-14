Глава Татарстана перечислил свою зарплату в помощь пострадавшим жителям Курской области

Рустам Минниханов перечислил часть своей зарплаты в помощь пострадавшим мирным жителям в Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале «Татмедиа».

«Жители республики Татарстан глубоко переживают трагедию, которая случилась с нашими соотечественниками. Россия всегда славилась традициями милосердия и взаимопомощи. Это отзывается в сердцах всех конфессий и национальностей», — сказал Минниханов.

До этого мэр Москвы заявлял, что столица продолжает оказывать всю необходимую помощь пострадавшим в Курской области.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в Минобороны раскрыли потери ВСУ на Курском направлении.