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Путин пожелал успехов врио главы Калининградской области на выборах

Путин пообещал помочь Беспрозванных на выборах главы Калининградской области

Президент РФ Владимир Путин пожелал успехов временно исполняющему обязанности губернатора Калининградской области Алексею Беспрозванных на предстоящих выборах. Слова главы государства приводит пресс-служба Кремля.

В ходе общения с президентом врио главы Калининградской области заявил, что в случае победы на выборах он «сделает всё, чтобы оправдать доверие» главы государства и жителей региона.

«Я же Вас назначал временно исполняющим обязанности, поэтому постараюсь Вам помочь. Но, естественно, решение зависит от жителей Калининградской области», — ответил ему Путин, добавляя, что желает ему успехов.

Путин назначил Беспрозванных врио губернатора в мае 2024 года. До этого он занимал должность заместителя главы Министерства промышленности и торговли РФ.

На выборах, которые пройдут в сентябре, он зарегистрирован кандидатом от партии «Единая Россия».

Ранее Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

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