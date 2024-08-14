Путин встретился c врио губернатора Калининградской области

Президент России Владимир Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области Алексеем Беспрозванных. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
В ходе встречи Беспрозванных рассказал, что прогнозируемый рост ВРП в этом году в регионе — 4,7 процента. Кроме того, была подготовлена большая инвестиционная программа с акцентом на высокотехнологичное промышленное производство.
Врио губернатора отметил, что в настоящее время регион полностью обеспечивает себя по большинству продуктовых позиций.
Еще в Калининграде открывается поликлиника на более чем 1,1 тысячи мест. Также строится семь новых школ, готовятся к сдаче объекты культуры — филиалы Третьяковской галереи и Большого театра.
Среди прочего Беспрозванных отметил возобновление субсидирования льготных авиабилетов.
Путин назначил Беспрозванных врио губернатора в мае 2024 года. До этого он занимал должность заместителя главы Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
Беспрозванных зарегистрирован кандидатом от партии «Единая Россия» на выборах губернатора Калининградской области. Выборы состоятся в сентябре.
Всего же в выборах на пост главы региона примут участие четыре кандидата, среди которых Юрий Шитиков от регионального отделения партии »Справедливая Россия — патриоты — за правду», Максим Буланов в качестве кандидата от областного отделения КПРФ, а также Евгений Мишин, которого выдвинуло региональное отделение ЛДПР.
Ранее Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ.