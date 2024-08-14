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В интервью Трампа увидели «явное подражание» Путину

Политолог Подлесный: по интервью Трампа видно, как сильно он подражает Путину

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Marcos Brindicci/Reuters

По интервью экс-президента США Дональда Трампа, которое он дал предпринимателю Илону Маску, заметно его желание подражать президенту России Владимиру Путину. Об этом в беседе с 360.ru заявил директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.

По мнению эксперта, интервью в первую очередь адресовано жителям США, так как Трамп озвучил свое мнение по ключевым вопросам страны. Эта беседа важна как для политика, так и для всей партии республиканцев в целом, считает он.

Тон беседы Подлесный назвал «прорывным», отметив, что Трамп излагал свои тезисы очень уверенно.

«И надо сказать, что Трамп явно подражает Путину — это было выверенно, спокойно и без истерик», — заключил эксперт.

Напомним, в интервью владельцу соцсети X Маску Трамп высказался про «сонного» Байдена, заявил о реальной опасности ядерной войны и назвал Путина умным, жестким и любящим свою страну. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперты объяснили желание Трампа поладить с Путиным.

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