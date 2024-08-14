Военный эксперт объяснил, зачем Украина провоцирует Белоруссию

Генерал-майор, глава президиума общественной организации «Офицеры России» Сергей Липовой в интервью Tsargrad.tv прокомментировал недавний залет на территорию Белоруссии украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По мнению эксперта, это попытка доказать, что Киев еще на что-то способен — если не на победы на поле боя, то хотя бы на провокации.

»Украина очередной раз подтвердила статус террористического государства, которое не гнушается никакими средствами, чтобы постоянно держаться в фокусе внимания мировой общественности», — подчеркнул Липовой.

При этом, по его словам, вслед за провокацией с беспилотниками, вряд ли что-то последует. Киев просто прощупывал состояние боеготовности белорусской системы противовоздушной обороны (ПВО), предположил эксперт.

10 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об уничтожении воздушных целей над территорией страны. Инцидент случился накануне вечером. По словам главы государства, перехват был произведен ПВО страны на высоте 1,5 км. Лукашенко также сообщил, что сбитые объекты, предположительно, были ударными беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ).

11 августа МИД Белоруссии допустил разрыв дипломатических отношений с Украиной из-за ее провокаций. В свою очередь, Киев счел неуместным реагировать на опасения соседей по поводу БПЛА.

Ранее Шойгу заявил, что Россия и Белоруссия должны вместе противостоять Западу.