Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт объяснил, зачем Украина провоцирует Белоруссию

Генерал Липовой: провоцируя Минск, Киев демонстрирует НАТО свою боеспособность

close
100%
Inna Varenytsia/REUTERS

Генерал-майор, глава президиума общественной организации «Офицеры России» Сергей Липовой в интервью Tsargrad.tv прокомментировал недавний залет на территорию Белоруссии украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По мнению эксперта, это попытка доказать, что Киев еще на что-то способен — если не на победы на поле боя, то хотя бы на провокации.

»Украина очередной раз подтвердила статус террористического государства, которое не гнушается никакими средствами, чтобы постоянно держаться в фокусе внимания мировой общественности», — подчеркнул Липовой.

При этом, по его словам, вслед за провокацией с беспилотниками, вряд ли что-то последует. Киев просто прощупывал состояние боеготовности белорусской системы противовоздушной обороны (ПВО), предположил эксперт.

10 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об уничтожении воздушных целей над территорией страны. Инцидент случился накануне вечером. По словам главы государства, перехват был произведен ПВО страны на высоте 1,5 км. Лукашенко также сообщил, что сбитые объекты, предположительно, были ударными беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ).

11 августа МИД Белоруссии допустил разрыв дипломатических отношений с Украиной из-за ее провокаций. В свою очередь, Киев счел неуместным реагировать на опасения соседей по поводу БПЛА.

Ранее Шойгу заявил, что Россия и Белоруссия должны вместе противостоять Западу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами