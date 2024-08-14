В США высоко оценили устойчивость политической системы России

Политическая система России оказалась гораздо более устойчивой, чем предсказывали на Западе. Об этом пишет американское издание Foreign Affairs.

«События с начала войны свидетельствуют о том, что российский режим гораздо более устойчив, чем многие предсказывали», — говорится в статье.

По мнению автора материала, »РФ преодолела множество политически сложных моментов и даже экзистенциальных кризисов и вышла из них относительно невредимой».

Также отмечается, что кризисные ситуации продемонстрировали не только твердое правление российского лидера Владимира Путина, но и способность политической системы реагировать и переориентироваться.

В июне Путин на встрече с руководителями крупнейших международных информационных агентств заявил, что введенные против РФ санкции, безусловно, мешают, но Москва преодолевает проблемы.

Также российский президент заявил, что поручение войти в четверку крупнейших экономик мира выполнено. Он отметил, что эта сложная задача была решена в условиях сильнейшего санкционного давления со стороны Запада.

Ранее в США предположили, что антироссийские санкции могут быть вскоре сняты.