Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области готовилась Киевом в течение некоторого времени до внезапного начала боевых действий на прошлой неделе. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на западного чиновника, пожелавшего остаться анонимным.

По словам собеседника агентства, прежде чем напасть на российский регион Украина рассматривала несколько вариантов атаки, которая могла бы «шокировать» руководство России и заставить Владимира Путина «отступить». Киев не делился конкретными данными о своих планах с западными странами, уточнил источник.

Другой собеседник сообщил, что союзники Украины в НАТО не испытывают сомнений по поводу вторжения в ВСУ в Курскую область, однако считают маловероятным, что им удастся сохранить под контролем захваченные территории.

До этого у пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Киев якобы заранее не предупредил Вашингтон о нападении украинской армии на Курскую область. По ее словам, администрация США не имела никакого отношения к атаке ВСУ на Курскую область. Украинские власти и командование ВСУ в этом вопросе якобы действовали совершенно самостоятельно.

Ранее стало известно, что США не связывались с Россией по ситуации в Курской области.