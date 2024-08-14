США не связывались с Россией по ситуации в Курской области

Соединенные Штаты Америки не вступали в контакт с Россией по ситуации в Курской области. Об этом сообщил РИА Новости американский чиновник.

«Мне неизвестно о каких-либо контактах», — ответил он на соответствующий вопрос.

13 августа президент США Джо Байден впервые публично прокомментировал ситуацию в Курской области. По его словам, ему докладывают о происходящем в приграничном регионе России «каждые четыре-пять часов». Американский лидер отметил, что ситуация создает «настоящую дилемму».

В тот же день пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация США не имела никакого отношения к атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Украинские власти и командование ВСУ в этом вопросе действовали совершенно самостоятельно, отметила она.

До этого американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским, что «после двух с половиной лет Украина продолжает держать свои позиции и даже совершила нападение на Россию». Сенатор также выразил гордость Киевом и его действиями в российском приграничье.

Ранее Боррель заявил о поддержке атаки ВСУ на Курскую область.