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Вице-премьер Сербии рассказал о популярности Путина в Западной Европе

Вице-премьер Вулин: Путин популярен в Западной Европе из-за российских ценностей

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Популярность президента Российской Федерации Владимира Путина в Западной Европе и даже в Германии объясняется тем, что люди видят в России близкие им ценности. Об этом заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин.

Политик отметил, что немцы никогда не любили русских, ни в Первую, ни во Вторую мировые войны, ни после, но сейчас симпатизирующих России становится больше.

«Они (немцы) видят в РФ ценности, которые поддерживают, хотят жить со своим Богом, нацией и семьей. А им навязывают общество, в котором этого нет», — сказал сербский вице-премьер.

В этом же интервью Вулин заявил, что Россия может избежать конфликта с Европой, если покажет свою непобедимость.

По словам политика, настроения в Европе сейчас напоминают атмосферу перед Первой мировой войной, только тогда распространялась сербофобия, а теперь — русофобия.

Ранее Вулин прокомментировал поставки сербского оружия Украине.

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