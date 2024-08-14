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Сын Байдена писал в посольство США в Италии, прося помощи для украинской компании

NYT: Хантер Байден писал в посольство США в Риме, прося помощи для Burisma

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Jonathan Ernst/Reuters

Сын главы США Хантер Байден в 2016 году, добиваясь помощи для украинской газовой компании Burisma, отправил письмо в американское посольство в Италии. Об этом сообщает газета New York Times (NYT).

Недавно ставшие известными записи и интервью, пишет издание, свидетельствуют о том, что Байден-младший, когда его отец был вице-президентом, искал помощь у правительства США для потенциально прибыльного энергетического проекта в Италии. Так, в 2016 году Хантер Байден, являвшийся членом совета директоров Burisma, написал по меньшей мере одно письмо в интересах компании послу США в Риме.

Посольство ответило на это письмо весьма уклончиво, сославшись на необходимость консультаций с министерством торговли США.

В свою очередь, представитель Белого дома заявил, что Джо Байден тогда не знал, что его сын обращался в посольство для защиты интересов украинской компании.

До этого в США заявили о получении Хантером Байденом значительных сумм от румынского бизнесмена.

Ранее Трамп назвал Байдена преступником.

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