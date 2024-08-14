Иран должен воздержаться от удара по Израилю в случае перемирия в Газе

Соглашение о прекращении огня в Газе может удержать Иран от прямого удара по Израилю в ответ на ликвидацию главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на иранских чиновников.

По информации источников, только наличие этого соглашения способно предотвратить ответные действия Ирана. Если же переговоры в Газе не увенчаются успехом или Тегеран почувствует, что Израиль затягивает процесс, Иран совместно с союзниками, такими как ливанское движение «Хезболла», может предпринять прямую атаку. При этом не уточняется, сколько времени Иран будет ждать прогресса в переговорах, прежде чем принять меры.

Один из источников отметил, что прекращение огня в Газе предоставит Ирану возможность для менее значимого «символического» ответа. Агентство также сообщает, что Иран поддержит своих союзников, если они решат действовать в ответ на устранения Хании и высокопрофильного командира «Хезболла» Фуада Шукра.

Исмаил Хания был ликвидирован в конце июля в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. ХАМАС возложил ответственность за это смерть на Израиль и США, заявив, что эта атака не останется без ответа.

Израильские представители отказались комментировать инцидент, а США отвергли свою причастность.

Позже американская газета New York Times сообщила, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ о нанесении удара по Израилю как месть за Ханию. В свою очередь, постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани заявил на заседании Совета безопасности ООН, что Тегеран оставляет за собой право на самооборону в соответствии с международным правом и будет реагировать на убийство Хании по своему усмотрению.

Ранее Израиль запретил работу всех учебных заведений и изменил схему управления тылом на фоне возможной атаки Ирана.