Боррель заявил о поддержке атаки ВСУ на Курскую область

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заявил о «полной поддержке» Украины в контексте атаки ВСУ на Курскую область. Об этом Боррель сообщил на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Обсудили с Дмитрием Кулебой последнее развитие на линии фронта и контрнаступление в районе Курска. Я повторил полную поддержку ЕС», — подчеркнул он.

До этого заместитель официального представителя госдепа США Ведант Патель заявил, что Соединенные Штаты не были вовлечены в аспекты подготовки атаки ВСУ на территорию Курской области.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее в Британии рассказали о последствиях атаки на Курскую область для ВСУ.