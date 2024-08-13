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Байден отказался комментировать события в Курской области

Байден отказался комментировать атаку ВСУ на Курскую область

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Yves Herman/Reuters

Президент США Джо Байден отказался от публичных комментариев по вопросу атаки ВСУ на территорию Курской области. Слова американского лидера передает РИА Новости.

«Я бы предпочел не комментировать это публично», — сказал Байден.

До этого американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил в разговоре с Зеленским, что «после двух с половиной лет Украина продолжает держать свои позиции и даже совершила нападение на Россию». Сенатор также выразил гордость Киевом и его действиями в российском приграничье.

Как сообщал накануне врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, под оккупацией Вооруженных сил Украины в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, ВСУ контролируют 28 населенных пунктов, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Ранее в РФ объяснили гордость сенатора США Грэма за нападение ВСУ на Курскую область.

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