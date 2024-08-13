В Индии назвали Россию «единственной страной, на которую можно положиться»

Экс-министр обороны Индии Аракапарамбил Куриан Энтони назвал Россию «единственной страной, на которую Индия может положиться». Такое мнение он высказал на презентации книги «Российско-индийские отношения: стратегический прагматизм» в городе Тривандруме, сообщает ТАСС.

По словам экс-министра, сотрудничество Индии с Советским Союзом, а затем Россией всегда расширялось, когда Индии требовалась поддержка.

«Независимо от того, какие партии находятся у власти в наших странах, Индия и Россия остаются друзьями», — сказал он.

Книга представляет собой сборник статей об отношениях России и Индии, написанных одиннадцатью студентами-международниками Центрального университета штата Керала.

В начале июля глава индийского правительства Нарендра Моди посетил Москву с официальным визитом и провел переговоры с президентом Владимиром Путиным. Оба руководителя подчеркнули необходимость дальнейшего развития отношений двух стран.

Ранее сообщалось, что Индия и Россия нашли способ торговли в обход санкций США.