В Госдепе прокомментировали вовлечение США в планирование вылазки ВСУ в Курскую область

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что администрация Соединенных Штатов не была вовлечена в вопросы планирования и подготовки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что Вашингтон не был вовлечен ни в какие аспекты, планирование или подготовку операции ВСУ в Курской области.

По словам Патела, роль США в текущий момент заключается в поддержке Украины в ее способности защитить себя.

До этого представитель главы евродипломатии Жозепа Борреля Набила Массрали заявила, что Европейский союз (ЕС) не комментирует происходящее в Курской области, однако поддерживает право Украины на самозащиту.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее британский аналитик оценил ситуацию для ВСУ в Курской области.