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Госдеп США отказался признать причастность США к событиям под Курском

В госдепе отказались признать причастность США к атаке ВСУ на Курскую область

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Depositphotos

Соединенные Штаты не были вовлечены в аспекты подготовки атаки ВСУ на территорию Курской области. С таким утверждением на брифинге выступил заместитель официального представителя госдепа США Ведант Патель, передает РИА Новости.

«Мы не были вовлечены ни в один аспект операции в Курске», — подчеркнул он.

До этого экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что потери личного состава ВСУ в ходе атаки на Курскую область достигают 60%.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее Медведев рассказал о формировании реестра ущерба России со стороны Украины.

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