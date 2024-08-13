Медведев рассказал о формировании реестра ущерба России со стороны Украины

Россия в той или иной форме взыщет ущерб, причиненный вторжением Украины в Курскую область. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.

Речь об этом зашла во время доклада президенту России Владимиру Путину о формировании реестра ущерба России со стороны Украины.

Медведев отметил, что к этой работе нужно привлечь руководство Курской области, которое поможет в формировании информационной базы, которая впоследствии будет использована «для предъявления к оплате» Украине.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее Медведев пообещал Украине наказание за атаку на Курскую область.