Кулеба отчитался перед Боррелем о вторжении ВСУ в Курскую область

Глава МИД Украины по телефону доложил главе евродипломатии Жозепу Боррелю о действиях Вооруженных сил страны в Курской области России. Об этом Кулеба написал в соцсети Х.

«Я проинформировал Жозепа о деталях операции Украины в Курской области», — написал глава украинского МИД.

Кроме того, стороны обсудили возможности «по расширению сотрудничества Украины и ЕС в области производства и поставок оружия». Иные подробности разговора не приводятся.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее сообщалось об уничтожении большей части зашедших на территорию РФ сил ВСУ.