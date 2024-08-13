Аббас сообщил, что Иран может принять решение об ответе Израилю в ближайшие часы

Иран может принять решение об ответе Израилю в ближайшие часы, Палестина не хочет войны. Об этом сообщил палестинский лидер Махмуд Аббас, пишет ТАСС.

«Решение может быть принято в течение ближайших дней или даже ближайших нескольких часов», — заявил Аббас.

Ближневосточный лидер подчеркнул — еще в октябре 2023 года Палестина заявила, что выступает против боевых действий, убийства мирных жителей.

13 августа Аббас провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Встреча прошла в Ново-Огареве. Темами для обсуждения стали события на Ближнем Востоке, а также ситуация вокруг сектора Газа.

По информации ТАСС, с российской стороны в переговорах принимали участие глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ — замначальника Генштаба Игорь Костюков, представитель РФ при Палестинской администрации Гоча Буачидзе, а также глава Минтруда Антон Котяков.

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