В России обвинили Запад в блокировании расследования военных преступлений Украины

Западные страны блокируют и не допускают расследования военных преступлений Украины на международном уровне. Такое мнение выразил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, сообщает ТАСС.

Заявление было сделано на неформальной встрече членов Совета Безопасности ООН на тему «Преступления ВСУ и националистических батальонов».

По словам Мирошника, российские власти уверены в том, что Украина в рамках своей военной стратегии намеренно нарушает нормы и правила международного гуманитарного права. Это стало возможным в результате «дипломатического прикрытия» со стороны западных стран, которые «блокируют на международном уровне распространение информации о чудовищных преступлениях киевского режима» и не допускают проведения полноценного международного расследования.

На той же встрече первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что после атаки на Курскую область Украина «не заслуживает ничего, кроме поражения и безусловной капитуляции».

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером

9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее Россия заявила о выбранном Киевом пути эскалации конфликта.