Зеленского предупредили о крахе его режима при провале ВСУ в Курской области

Украинский лидер Владимир Зеленский на фоне атаки ВСУ на территорию Курской области «не может остановиться» в проведении этой операции, поскольку ее неудача приведет к краху его режима. С такой оценкой обстановки выступил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в своем канале на YouTube.

«Зеленский уже не может остановиться потому, что это крах режима, если что-нибудь сейчас у него пойдет неудачно», — подчеркнул он (цитата по РИА Новости).

Как отметил Соскин, после начала операции украинской армии в Курской области Украина повысила ставки в рамках конфликта.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее в США удивились потерям ВСУ в Курской области.